Овчинский: на ул. Краснобогатырской появится жилой комплекс по проекту КРТ

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее объявил о планах комплексного развития территорий нежилой застройки в нескольких районах города, в том числе, в Коммунарке, где будет реорганизован участок площадью 3,13 гектара, расположенный между улицами Эдварда Грига, Александры Монаховой и Липовый Парк. Сейчас на этом месте находятся склады, автостоянка и другие устаревшие объекты. Потенциал территории для строительства составляет 40,6 тыс. кв. м, что позволит возвести спортивные, медицинские и общественно-деловые объекты. Также планируется благоустройство территории и развитие улично-дорожной сети, что создаст более восьмисот рабочих мест.