Овчинский: на ул. Краснобогатырской появится жилой комплекс по проекту КРТ

Правительство Москвы утвердило проект комплексного развития территории в районе Преображенское (ВАО). Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.
«Проектом комплексного развития территории в районе Преображенское на востоке Москвы предусмотрена реорганизация участка площадью 3,96 гектара на Краснобогатырской улице. В течение семи лет назначенный городом оператор построит здесь 135 тысяч квадратных метров жилой недвижимости», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
Территорию вокруг объекта благоустроят и озеленят. Кроме того, будет создана удобная локальная улично-дорожная сеть, которая станет частью общегородской транспортной системы. Участок, предназначенный для редевелопмента, находится по адресу: ул. Краснобогатырская, вл. 89.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее объявил о планах комплексного развития территорий нежилой застройки в нескольких районах города, в том числе, в Коммунарке, где будет реорганизован участок площадью 3,13 гектара, расположенный между улицами Эдварда Грига, Александры Монаховой и Липовый Парк. Сейчас на этом месте находятся склады, автостоянка и другие устаревшие объекты. Потенциал территории для строительства составляет 40,6 тыс. кв. м, что позволит возвести спортивные, медицинские и общественно-деловые объекты. Также планируется благоустройство территории и развитие улично-дорожной сети, что создаст более восьмисот рабочих мест.
Программа КРТ направлена на преобразование бывших промзон, неэффективно используемых и незастроенных участков в привлекательные городские пространства. На данный момент в Москве находится триста тридцать шесть проектов комплексного развития территорий, охватывающих более 4,2 тысячи гектаров, и их реализация осуществляется по поручению Сергея Собянина.