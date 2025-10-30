Си Цзиньпин заявил, что Китай и США могут «процветать вместе»

Развитие Китая сочетается с намерением американского президента Дональда Трампа «сделать Америку снова великой». Об этом в четверг, 30 октября, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с главой Белого дома.
По его словам, Китай и США должны быть друзьями и партнерами: так они могут помочь друг другу развиваться и «процветать вместе».
— Я готов продолжать работать с президентом Трампом, чтобы заложить прочный фундамент китайско-американских отношений и создать благоприятные условия для нашего развития, — цитирует китайского лидера агентство Xinhua.
В Пусане завершились переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Встреча, в ходе которой политики обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений и другим темам, представляющим взаимный интерес, продлилась час и 40 минут.
До этого Трамп заявлял о намерении затронуть на встрече с Си Цзиньпином тему урегулирования конфликта России и Украины. Тогда он также напомнил, что недавно Вашингтон ввел в отношении Москвы «очень жесткие санкции».