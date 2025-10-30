В Иркутской области уменьшилось производство молока

IrkutskMedia, 30 октября. Иркутскстат Приангарья подвел результаты сельскохозяйственного производства за январь-сентябрь 2025 года. Так, за девять месяцев текущего года в регионе зафиксирован рост производства мяса на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство свинины увеличилось на 8,1%, а птицы — на 10,5%. Объем производства скота и птицы составил 87,2 тысячи тонн. Вместе с тем, наблюдается снижение производства молока на 1,6% (общий объем — 348,4 тысячи тонн) и яиц на 2,9% (746,4 млн штук). При этом средний надой от одной коровы составил 5680 кг молока, что на 21,6% больше, чем год назад.