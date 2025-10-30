В воздухе трех городов Башкирии обнаружили опасные вещества

Минувший сентябрь ознаменовался тревожной экологической обстановкой в трех городах Башкирии. Согласно отчету Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Стерлитамаке, Уфе и Салавате был зафиксирован высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха.
Наиболее критическая ситуация сложилась в Стерлитамаке, где стандартный индекс (СИ) загрязнения достиг показателя 37,9. За месяц в городе зарегистрировали 31 случай превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ, основная масса которых пришлась на этилбензол. Кроме того, среднемесячная концентрация формальдегида в воздухе города более чем в два раза превысила безопасную норму.
В Уфе уровень загрязнения также был оценен как высокий. Специалисты зафиксировали восемь случаев превышения ПДК, пять из которых были связаны с сероводородом. Разовый индекс загрязнения этим веществом достиг 9,1.
Высокий уровень загрязнения сохранился и в Салавате. Здесь за месяц отмечено 34 случая превышения допустимых норм, преимущественно по этилбензолу.
Положительной экологической обстановкой отметились города Благовещенск и Туймазы, где воздух был признан чистым, с низким уровнем загрязнения.
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха ведутся в пяти городах республики. Мониторинг включает регулярные измерения концентраций десятков загрязняющих веществ — от диоксида серы и оксида азота до тяжелых металлов.
