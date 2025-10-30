В воздухе трех городов Башкирии обнаружили опасные вещества

Наиболее критическая ситуация сложилась в Стерлитамаке, где стандартный индекс (СИ) загрязнения достиг показателя 37,9. За месяц в городе зарегистрировали 31 случай превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ, основная масса которых пришлась на этилбензол. Кроме того, среднемесячная концентрация формальдегида в воздухе города более чем в два раза превысила безопасную норму.