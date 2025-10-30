С 1 января 2026 года в Иркутске введут туристический налог. Такое решение одобрила городская дума. Там уточнили, что налог будет взиматься не с туристов, а с доходов гостиничного бизнеса.
— Вначале размер составит 1%, а затем будет ежегодно увеличиваться на 1% до 2030 года, минимальный размер — 100 рублей в сутки. От этого ожидается увеличение доходов в бюджете города, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе думы.
Обязанность уплаты налога распространяется на гостиницы, отели, хостелы, глэмпинги, кэмпинги, санатории, дома и базы отдыха. Исключение составят лишь владельцы жилья, сдаваемого посуточно, и учреждения социальной сферы, к которым относятся общежития.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в 34 территориях Иркутской области ввели туристический налог.