«Много чего могу позволить»: фокусник Амаяк Акопян раскрыл размер своей пенсии

Заслуженный артист России, фокусник Амаяк Акопян заявил, что получает пенсию в размере около 60 тысяч рублей. Иллюзионист уточнил, что ему приходят «приличные» выплаты благодаря званию заслуженного артиста.
Акопян отметил, что если бы не звание, то ему бы приходило намного меньше денег — на такие выплаты, как утверждает фокусник, он бы не смог жить. Артист также подчеркнул, что в России живет много актеров, испытывающих финансовые трудности из-за того, что получают маленькие выплаты.
— У меня есть пенсия и я вполне доволен… Благодаря тому, что у меня есть мои личные запасы, сбережения очень хорошие, я себе много чего могу позволить, но мне сейчас многого и не нужно. Честно говоря, все что можно было, я купил, заработал ещё при советской власти, — отметил Акопян в беседе с Gazeta.ru.
Ранее народный артист РСФСР Лев Лещенко признался, что у него очень скромные пенсионные выплаты: по его словам, ему платят около 30 тысяч рублей в месяц.
Певец Юрий Лоза в свою очередь сообщил, что получает маленькую пенсию, и связал это с отсутствием у себя звания. Артист пояснил, что собрал все необходимые документы: 14 наименований выписок, к числу которых относились благотворительная деятельность и даже визиты в горячие точки.