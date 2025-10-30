Новые правила получения водительских прав в Узбекистане: что на самом деле изменится с 2026 года?

Согласно официальным разъяснениям, система заработает с 1 апреля 2026 года. До этого времени на портале E-jarimaball появится функция, позволяющая указывать, что автомобиль временно передавался другому лицу по доверенности. Не исключено, что пользователям разрешат самим указывать, кто управлял машиной в момент нарушения — особенно это важно для семей, где одной машиной пользуется несколько человек. Точные детали и регламент будут опубликованы ближе к запуску системы.