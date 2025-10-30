Новые правила получения водительских прав в Узбекистане: что на самом деле изменится с 2026 года?

Но на деле все не так просто. Разбираемся, что действительно изменится для будущих водителей.
Учиться или нет?
Главная цель реформы — сделать процесс обучения вождению проще и доступнее. С 1 февраля 2026 года для получения водительских прав категорий «А» и «В» (мотоциклы и легковые автомобили) обучение теоретической части в автошколе становится необязательным. Кандидаты смогут самостоятельно готовиться к экзамену: изучать теорию онлайн, оффлайн или в любом удобном формате.
Правительством поручено профильным органам до конца января 2026 года разработать специальные электронные учебно-методические материалы по правилам дорожного движения, безопасности, особенностям управления транспортом и другим темам. Эти материалы будут доступны всем желающим для самостоятельного освоения.
Однако практика остается обязательной. Кандидаты должны пройти полный курс практических занятий в лицензированной автошколе. После этого автошкола формирует электронную справку о прохождении обучения, которая автоматически отправляется в СБДД.
Только после успешного завершения практики кандидат допускается к сдаче теоретического и практического экзаменов на получение водительского удостоверения.
Появление новой подкатегории «А1».
С 1 января 2026 года вводится отдельная подкатегория «А1» для управления мопедами и скутерами, а также транспортными средствами с максимальной конструктивной скоростью до 25 км/ч, объемом двигателя 25 см³ или номинальной мощностью до 0,25 кВт.
Для получения удостоверения категории «А1» обучение в автошколе не требуется. Претенденты могут самостоятельно готовиться к экзаменам. Главное — успешно сдать теоретический экзамен (достаточно 16 правильных ответов из 20) и практический экзамен по вождению.
При этом лица, имеющие национальные водительские удостоверения категорий «А», «В», «С», «D», автоматически получают право управлять транспортными средствами подкатегории «А1». То есть им не нужно оформлять отдельные права категории «А1».
Ещё один важный момент — профильные ведомства до конца года разработают новый порядок проведения практического экзамена для категории «А1». Это должно решить старую проблему, когда экзамен приходилось сдавать не на привычном скутере с автоматом, а на мотоцикле с механической коробкой передач. Теперь экзамен будет максимально приближен к реальным условиям.
Штрафные баллы за нарушения с камер — как это будет работать?
Вопрос начисления штрафных баллов за нарушения, зафиксированные камерами, вызывал много обсуждений. Было неясно, кому именно будут начислять баллы — владельцу авто или реальному водителю.
Согласно официальным разъяснениям, система заработает с 1 апреля 2026 года. До этого времени на портале E-jarimaball появится функция, позволяющая указывать, что автомобиль временно передавался другому лицу по доверенности. Не исключено, что пользователям разрешат самим указывать, кто управлял машиной в момент нарушения — особенно это важно для семей, где одной машиной пользуется несколько человек. Точные детали и регламент будут опубликованы ближе к запуску системы.
Что в итоге.
Реформа направлена на повышение гибкости и доступности получения водительских прав, а также на переход к современным цифровым решениям. Автошколы не исчезнут, но их роль частично изменится — теория становится делом личной ответственности, а практика по прежнему под контролем лицензированных учреждений.
Окончательные детали по ряду вопросов — новым экзаменам и системе штрафных баллов — станут известны ближе к дате запуска. Следите за официальными разъяснениями СБДД.