Программа на День народного единства 2025 в Красноярске

В Красноярске 4 ноября пройдут масштабные праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства. Жителей и гостей города ждут концерты, ярмарки, выставки и массовые гуляния на нескольких площадках краевой столицы. Главными центрами праздника традиционно станут Театральная площадь и территория перед торговым центром «Красноярье».
Полная программа мероприятий на День народного единства 2025 в Красноярске — в материале krsk.aif.ru.
Программа праздника 4 ноября 2025.
Мероприятия начнутся с 12 часов дня. Они состоятся на нескольких площадках.
ТЦ «Красноярье» (начало в 12:00). Здесь пройдут праздничный концерт, ярмарки, спортивно-развлекательные площадки и фотозоны.
Театральная площадь (начало в 13:00). Гостей ожидают концертная программа, локации, посвященные традициям народов края, и массовый хоровод как символ единства.
На Площади Победы в 14:00 в торжественный караул совместно со школьниками у Вечного огня заступят постовцы советских лет.
Во Дворце культуры имени 1 Мая с 14:00 начнется гала-концерт Всероссийского конкурса хореографического искусства, посвященный народному танцу.
Во Дворце Труда и Согласия с 16:00 откроется выставка национальных культур, а с 16:30 организуют сбор гуманитарной помощи для участников СВО, в 17:00 будет праздничный концерт.
Активисты национально-культурных объединений в этот день будут раздавать прохожим ленты в цветах российского триколора и рассказывать об истории и смысле праздника.
Мероприятия накануне праздника День народного единства 2025.
Торжества в честь Дня народного единства 2025 начнутся задолго до 4 ноября. Уже 1 ноября в 15:00 на Центральной набережной Красноярска состоится патриотический флешмоб, в рамках которого участники развернут огромный Государственный флаг РФ и составят слово «Россия».
В этот же день состоится еще ряд мероприятий:
В 16:00 в Доме дружбы народов «Родина» пройдет офлайн-площадка X Всероссийского этнографического диктанта. Диктант можно также написать онлайн до 8 ноября.
В 13:00 в культурно-историческом центре «Успенский» начнется творческая встреча-концерт Сибирского мужского хора. Прозвучат духовные песнопения, народные, патриотические песни русских, в том числе красноярских композиторов.
В 21:00 в Музее-усадьбе В. И. Сурикова пройдет творческая встреча ансамбля «Сибирская вечора».
2 ноября в арт-резиденции «Каменка» откроется фотовыставка «Знание. Россия — Народы России», которая будет работать до 7 ноября.
Кульминацией предпраздничных дней Дня народного единства 2025 станет всероссийская акция «Ночь искусств», которая пройдет в учреждениях культуры с 1 по 4 ноября. Тема этого года — «В единстве культур сила народа».