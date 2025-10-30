Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Программа на День народного единства 2025 в Красноярске

Публикуем афишу мероприятий на День народного единства 2025 в Красноярске.

Источник: АиФ Красноярск

В Красноярске 4 ноября пройдут масштабные праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства. Жителей и гостей города ждут концерты, ярмарки, выставки и массовые гуляния на нескольких площадках краевой столицы. Главными центрами праздника традиционно станут Театральная площадь и территория перед торговым центром «Красноярье».

Полная программа мероприятий на День народного единства 2025 в Красноярске — в материале krsk.aif.ru.

Программа праздника 4 ноября 2025.

Мероприятия начнутся с 12 часов дня. Они состоятся на нескольких площадках.

ТЦ «Красноярье» (начало в 12:00). Здесь пройдут праздничный концерт, ярмарки, спортивно-развлекательные площадки и фотозоны.

Театральная площадь (начало в 13:00). Гостей ожидают концертная программа, локации, посвященные традициям народов края, и массовый хоровод как символ единства.

На Площади Победы в 14:00 в торжественный караул совместно со школьниками у Вечного огня заступят постовцы советских лет.

Во Дворце культуры имени 1 Мая с 14:00 начнется гала-концерт Всероссийского конкурса хореографического искусства, посвященный народному танцу.

Во Дворце Труда и Согласия с 16:00 откроется выставка национальных культур, а с 16:30 организуют сбор гуманитарной помощи для участников СВО, в 17:00 будет праздничный концерт.

Активисты национально-культурных объединений в этот день будут раздавать прохожим ленты в цветах российского триколора и рассказывать об истории и смысле праздника.

Мероприятия накануне праздника День народного единства 2025.

Торжества в честь Дня народного единства 2025 начнутся задолго до 4 ноября. Уже 1 ноября в 15:00 на Центральной набережной Красноярска состоится патриотический флешмоб, в рамках которого участники развернут огромный Государственный флаг РФ и составят слово «Россия».

В этот же день состоится еще ряд мероприятий:

В 16:00 в Доме дружбы народов «Родина» пройдет офлайн-площадка X Всероссийского этнографического диктанта. Диктант можно также написать онлайн до 8 ноября.

В 13:00 в культурно-историческом центре «Успенский» начнется творческая встреча-концерт Сибирского мужского хора. Прозвучат духовные песнопения, народные, патриотические песни русских, в том числе красноярских композиторов.

В 21:00 в Музее-усадьбе В. И. Сурикова пройдет творческая встреча ансамбля «Сибирская вечора».

2 ноября в арт-резиденции «Каменка» откроется фотовыставка «Знание. Россия — Народы России», которая будет работать до 7 ноября.

Кульминацией предпраздничных дней Дня народного единства 2025 станет всероссийская акция «Ночь искусств», которая пройдет в учреждениях культуры с 1 по 4 ноября. Тема этого года — «В единстве культур сила народа».