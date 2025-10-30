В Казани назвали лучшие рестораны Татарстана 2025 года

Торжественная церемония объединила лидеров ресторанной индустрии Татарстана для чествования лучших гастрономических проектов региона. Мероприятие прошло при поддержке Государственного комитета РТ по туризму.
Развитие национальной кухни стало одной из центральных тем церемонии.
«Гастрономический туризм у вас развивается очень сильно, в отличие от других регионов. Мы приезжаем за колоритом, за теми блюдами, которые не можем попробовать нигде, а здесь — можем», — рассказала до церемонии основатель премии Ирина Тиусонина.
Одним из значимых нововведений сезона стало учреждение номинации «Женщина-шеф-повар года». Как пояснила Тиусонина, это решение было обусловлено спецификой профессии.
«Шеф-повар — очень тяжелая профессия. И на самом деле очень тяжело женщине выдержать этот темп на кухне. Мы посчитали, что правильно отметить тех женщин, которые действительно совершают такие подвиги», — уверена она.
Победительницей в этой номинации стала шеф-повар ресторана «Май» и кондитерского проекта «Smorodina cakes» Карина Афхазова.
В ходе вечера был оглашен рейтинг 50 лучших заведений Татарстана. Первое место и звание лучшего ресторана года занял «Умай». Вторую и третью позиции заняли рестораны «Горыныч» и «Пир».
«Наша татарская кухня — в топе факторов, привлекающих туристов. С ростом турпотока нам нужно еще больше ресторанов, где гости смогут попробовать конину, гуся, утку», — отметил Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.
Звание «Лучший ресторан татарской кухни» получил «Чирэм», также вошедший в десятку лучших ресторанов республики.
Среди других победителей в специальных номинациях:
«Шеф повар года» — Рустам Рахимов (ресторан «Умай»).
«Сомелье года» — Мария Соловьева (ресторан «В десятку»).
«Бар года» — «Volna».
«Шеф-кондитер года» — Юрий Поладьян (ресторан «Сайяр»).
«Ресторан с лучшей пивной картой» — «Cheeseria».
«Официант года» — Константин Ветлугинс (ресторан «Умай»).
«Выбор СМИ» — ресторан «Olio».
Все рестораны, вошедшие в топ-50, продолжат борьбу на всероссийском этапе премии WHERETOEAT RUSSIA, который запланирован на весну 2026 года.