Спасатели продолжают искать на юге Красноярского края пропавшего рыбака

На юге Красноярского края, в Каратузском округе, спасатели продолжают искать мужчину, который отправился на рыбалку и пропал более двух недель назад.
В КГКУ «Спасатель» рассказали, что рыбак один сплавлялся по реке Шадат на деревянной моторной лодке и исчез еще 4 октября. Его пустое судно позже было обнаружено на берегу.
29 октября специалисты Минусинского поисково-спасательного отделения провели очередное масштабное обследование территории. Они осмотрели 50 километров береговой линии и изучили тысячу квадратных метров дна реки. Для его изучения применялся специальный подводный комплекс «Оптима». Поисковые работы результата не принесли. Они будут продолжены.
Спасатели напомнили, что для своевременного начала поисков нужно рассказывать родным или друзьям о планах отправиться на рыбалку с предполагаемым маршрутом и временем возвращения. Также есть бесплатная возможность сообщить о предполагаемом выезде на природу на сайте МЧС.