Спасатели продолжают искать на юге Красноярского края пропавшего рыбака

Спасатели напомнили, что для своевременного начала поисков нужно рассказывать родным или друзьям о планах отправиться на рыбалку с предполагаемым маршрутом и временем возвращения. Также есть бесплатная возможность сообщить о предполагаемом выезде на природу на сайте МЧС.