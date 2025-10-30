Ричмонд
Дорогу к Монгохто в Хабаровском крае отремонтировали по нацпроекту

Более 15 км трассы восстановлено по распоряжению Дмитрия Демешина.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Ванинском районе завершили ремонт дороги к селу Монгохто. Привести в порядок трассу, разбитую большегрузными машинами при строительстве БАМа, поручил Дмитрий Демешин во время рабочей поездки в муниципалитет в июле 2024 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Работы проходили по инициированному президентом России Владимиром Владимировичем Путиным президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Дорожники привели в порядок два участка трассы: с 6-го по 13-й км, а также с 13-го по 21-й км.

На подготовительном этапе дорожники очистили обочины от деревьев и кустарников. Во время ремонта привели в порядок водопропускные трубы; укрепили обочины и установили барьерное ограждение; уложили новое покрытие из асфальтобетонной смеси; нанесли разметку и установили сигнальные столбики и дорожные знаки; установили две автобусные остановки.

В планах в 2026 году отремонтировать ещё один участок этой дороги, протяженностью более 2,5 км.