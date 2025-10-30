Дорогу к Монгохто в Хабаровском крае отремонтировали по нацпроекту

На подготовительном этапе дорожники очистили обочины от деревьев и кустарников. Во время ремонта привели в порядок водопропускные трубы; укрепили обочины и установили барьерное ограждение; уложили новое покрытие из асфальтобетонной смеси; нанесли разметку и установили сигнальные столбики и дорожные знаки; установили две автобусные остановки.