Стало известно, насколько повысят тарифы ЖКХ в 2026 году

Тарифы ЖКУ в 2026 году могут вырасти на 9,9 процента. Об этом сообщил депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Роман Лябихов.
При этом парламентарий прогнозирует, что в 2027 году платеж вырастет на 8,7 процента, а в 2028 году — на 7,1 процента.
Лябихов считает, что траты на коммуналку не должны быть выше 10 процентов от доходов семьи. По мнению депутата, в данном контексте нужно рассматривать среднестатистическую семью с двумя детьми, так как доход подобных семей обычно не растет такими же темпами, как тарифы ЖКУ.
— На следующий год в прогнозе бюджета рост тарифов запланирован на 9,9 процента. Опять это ударит по простым гражданам прежде всего, — заявил Роман Лябихов в беседе с «Известиями».
Представители некоторых профессий могут оформить компенсацию части расходов на оплату ЖКУ, рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. К ним относятся учителя, врачи, работники культуры и фельдшеры, которые работают в сельской местности.