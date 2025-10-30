Стало известно, насколько повысят тарифы ЖКХ в 2026 году

Лябихов считает, что траты на коммуналку не должны быть выше 10 процентов от доходов семьи. По мнению депутата, в данном контексте нужно рассматривать среднестатистическую семью с двумя детьми, так как доход подобных семей обычно не растет такими же темпами, как тарифы ЖКУ.