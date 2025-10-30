Мэрия Перми объяснила сжигание мусора и покрышек у домов в Голованово

Администрация Перми объяснила в комментарии сайту perm.aif.ru сжигание мусора и покрышек возле жилых домов в микрорайоне Голованово.
Речь идёт об инциденте, который возмутил жителей Орджоникидзевского района. Ранее perm.aif.ru рассказывал, что в социальных сетях был опубликован ролик, на котором люди в спецодежде сжигают ветки в частном секторе микрорайона Голованово. Пермяков возмутил не только сам факт уничтожения мусора рядом с домами, но и покрышки в костре — одну из них на видео доставали рабочие.
Сайт perm.aif.ru запросил информацию о мероприятиях в администрации Перми. В мэрии пояснили, что причиной сжигания мусора оказалась очистка земельных участков — их планируют передать льготным категориям граждан.
«Для приведения их в нормативное состояние проведена вырубка древесно-кустарниковой растительности, часть порубочных остатков была раздроблена, остальные порубочные остатки, не подлежащие переработке, были сожжены на месте. Сжигание мусора и резины не осуществлялось», — рассказали perm.aif.ru в ведомстве.
В администрации подтвердили, что во время сжигания была найдена шина, которую оперативно заметили и вытащили из костра. Мэрия Перми уточнила, что покрышку передадут на утилизацию, а также подчеркнула, что сжигание было согласовано с МЧС.
«Особо опасный противопожарный период закончился и стоит устойчивая дождливая погода, которая позволяет проводить данное мероприятие без угрозы распространения огня», — заключила мэрия в комментарии perm.aif.ru.
Напомним, ранее ситуацию также прокомментировали в ГУ МЧС по Пермскому краю. В управлении рассказали, что процесс соответствовал требованиям пожарной безопасности.