Мэрия Перми объяснила сжигание мусора и покрышек у домов в Голованово

Речь идёт об инциденте, который возмутил жителей Орджоникидзевского района. Ранее perm.aif.ru рассказывал, что в социальных сетях был опубликован ролик, на котором люди в спецодежде сжигают ветки в частном секторе микрорайона Голованово. Пермяков возмутил не только сам факт уничтожения мусора рядом с домами, но и покрышки в костре — одну из них на видео доставали рабочие.