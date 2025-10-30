Ричмонд
Школу для особенных детей в Перми ждет масштабное обновление

В Перми пройдет капитальный ремонт школы-интерната «Ступени» для детей с особенностями развития. Работы завершат до 12 сентября 2026 года. Стоимость контракта составит 104,5 млн рублей.

В учебном заведении проведут ремонт как внутренних помещений, так и фасада.

«Разработка проектной документации и капитальный ремонт здания МАОУ “Адаптивная школа-интернат “Ступени” по улице Богдана Хмельницкого, 13. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 104,5 млн рублей”, — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.

Исполнитель должен подготовить проектную документацию с 1 декабря 2025 года по 28 июня 2026 года, а затем провести ремонт с 13 мая по 12 сентября 2026 года. В рамках проекта должны быть отремонтированы кровля, фасад, цоколь, отмостки, а также внутренние помещения. Будут заменены стены, полы, потолки, обновлены системы отопления и заполнение дверных проемов.