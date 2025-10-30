Убивший 31 пенсионерку «поволжский маньяк» хочет обжаловать пожизненный приговор

Поволжский маньяк Радик Тагиров, убивший 31 пенсионерку, подал жалобу в Верховный суд РФ с заявлением о непричастности к произошедшему. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.
По данным источника, осужденный на пожизненный срок преступник намерен оспорить приговор. Тагиров считает решение суда «незаконным, необоснованным и несправедливым». Дата рассмотрения жалобы пока не назначена, уточняется в материале.
Верховный суд Татарстана приговорил Радика Тагирова к пожизненному лишению свободы в марте 2024 года. Первые 10 лет осужденный должен провести в тюрьме, после чего его переведут в колонию особого режима.
По данным следствия, преступления Тагиров совершал с марта 2011 по октябрь 2012 года в Москве, Волжске, Нижнем Новгороде, Перми, Казани, Екатеринбурге, Нижнекамске, Ижевске, Самаре, Чебоксарах, Уфе, Саратове, Иванове, Кирове и Челябинске. Он находил одиноких пенсионерок и, притворяясь работником ЖКХ, попадал к ним в квартиры. Потом мужчина нападал на них, избивал и душил, после чего обыскивал жилье и похищал деньги.