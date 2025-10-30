Убивший 31 пенсионерку «поволжский маньяк» хочет обжаловать пожизненный приговор

По данным следствия, преступления Тагиров совершал с марта 2011 по октябрь 2012 года в Москве, Волжске, Нижнем Новгороде, Перми, Казани, Екатеринбурге, Нижнекамске, Ижевске, Самаре, Чебоксарах, Уфе, Саратове, Иванове, Кирове и Челябинске. Он находил одиноких пенсионерок и, притворяясь работником ЖКХ, попадал к ним в квартиры. Потом мужчина нападал на них, избивал и душил, после чего обыскивал жилье и похищал деньги.