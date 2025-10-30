Ричмонд
Исполняющим обязанности председателя Общественной палаты Башкирии стал Рамиль Рахимов

Рамиль Рахимов возглавил Общественную палату Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Исполняющим обязанности председателя Общественной палаты Башкирии назначен Рамиль Рахимов. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Как отметил Рахимов, вектор работы палаты менять не планируется. Основными направлениями деятельности останутся развитие некоммерческого сектора, взаимодействие общественных организаций с органами власти, общественный контроль, обучение наблюдателей на выборах и поддержка грантовой активности НКО. Исполняющий обязанности председателя также пообещал усилить поддержку общественным палатам городов и районов республики.

Напомним, Данияр Абдрахманов, возглавлявший Общественную палату с декабря 2023 года, покинул пост в связи с назначением на новую должность. Он стал помощником главы Башкирии и вскоре займет позицию заместителя руководителя администрации главы по политической работе.

