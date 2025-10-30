Ричмонд
Суд Беларуси приговорил совладельца Wargaming к 13 годам колонии

Совладельца Wargaming осудили на 13 лет лишения свободы.

Источник: Комсомольская правда

Суд в Беларуси заочно приговорил совладельца Wargaming к 13 годам колонии. О приговоре в отношении топ-менеджера и совладельца крупного разработчика компьютерных игр Wargaming Group Николая Кацелапова сообщили в Комитете госконтроля.

«На протяжении 2021−2024 годов Николай Кацелапов переводил криптовалюту представителям террористических и экстремистских организаций», — говорится в сообщении.

Как было установлено, Кацепалов в общей сложности провел более 60 платежей на общую сумму свыше 280 тысяч долларов США. Получателями были четыре экстремистских и три террористических организаций.

Помимо наказания в виде лишения свободы на срок 13 лет, Минский городской суд заочно приговорил Кацепалова к штрафу в размере 2,1 миллиона белорусских рублей.

