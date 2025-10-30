Суд Беларуси приговорил совладельца Wargaming к 13 годам колонии

Суд в Беларуси заочно приговорил совладельца Wargaming к 13 годам колонии. О приговоре в отношении топ-менеджера и совладельца крупного разработчика компьютерных игр Wargaming Group Николая Кацелапова сообщили в Комитете госконтроля.
«На протяжении 2021−2024 годов Николай Кацелапов переводил криптовалюту представителям террористических и экстремистских организаций», — говорится в сообщении.
Как было установлено, Кацепалов в общей сложности провел более 60 платежей на общую сумму свыше 280 тысяч долларов США. Получателями были четыре экстремистских и три террористических организаций.
Помимо наказания в виде лишения свободы на срок 13 лет, Минский городской суд заочно приговорил Кацепалова к штрафу в размере 2,1 миллиона белорусских рублей.
Ранее мы писали о том, что в Могилеве Олег Газманов неожиданно рассказал всю правду о состоянии своего здоровья (в следующем году он собирается отметить 75-летие).