Трамп заявил, что США ведут с Россией переговоры по ядерному разоружению

Президент США Дональд Трамп в четверг, 30 октября, заявил, что Белый дом ведет с Россией переговоры по ядерному разоружению.
Новость дополняется.
