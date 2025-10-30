Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семьи погибших сотрудников «Ангары» получат по 1 миллиону рублей

Правительство выделит единовременные выплаты родственникам бортпроводников и авиатехников, погибших в авиакатастрофе самолета Авиакомпании «Ангара».

Источник: Reuters

Правительство выделит единовременные выплаты в размере 1 миллиона рублей родственникам бортпроводников и авиатехников, погибших в авиакатастрофе самолета Авиакомпании «Ангара» в июле 2025 года. Эта мера поддержки коснется близких членов семей сотрудников. Об этом написано в указе губернатора Иркутской области.

Выплаты будут производиться в соответствии с законодательством о социальной защите работников, погибших при исполнении трудовых обязанностей. Конкретные суммы и порядок получения денежной помощи сейчас прорабатываются.

В настоящее время формируется список получателей выплат и собираются необходимые документы. Все семьи погибших сотрудников будут обеспечены положенной социальной поддержкой.

Напомним АиФ-Иркутск уже писали, что росавиация отзывает у авиакомпании «Ангара» лицензию. С 5 ноября компания больше не сможет выполнять коммерческие рейсы.