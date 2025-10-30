Семьи погибших сотрудников «Ангары» получат по 1 миллиону рублей

Правительство выделит единовременные выплаты в размере 1 миллиона рублей родственникам бортпроводников и авиатехников, погибших в авиакатастрофе самолета Авиакомпании «Ангара» в июле 2025 года. Эта мера поддержки коснется близких членов семей сотрудников. Об этом написано в указе губернатора Иркутской области.