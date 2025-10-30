Журналисты Иркутска стали участниками пресс-тура «Путешествие дружбы» в Китае

Иркутские журналисты посетили Китай в рамках пресс-тура, приуроченного к Годам культуры России и Китая. В делегацию также вошли представители СМИ из Улан-Удэ и Читы.
Как рассказали КП-Иркутск в городской администрации, визит был организован для обмена опытом между журналистами Сибири, Дальнего Востока и Китая. В рамках программы участники посетили редакцию газеты во Внутренней Монголии (Хух-Хото) и ознакомились с работой местной телерадиокомпании.
— Иркутск и Китай связывают многолетние дружеские отношения. У нас три города-побратима в КНР. В августе этого года Иркутск подписал соглашение об установлении дружественных отношений с Маньчжурией, — сказала начальник управления по информационной политике аппарата администрации Иркутска Валерия Деева.
Журналисты также приняли участие в Форуме Лянчжу в Ханчжоу, где встретились с коллегами из 60 стран. Форум собрал более 400 участников.