Журналисты Иркутска стали участниками пресс-тура «Путешествие дружбы» в Китае

Визит организован для обмена опытом между журналистами Сибири, Дальнего Востока и Китая.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутские журналисты посетили Китай в рамках пресс-тура, приуроченного к Годам культуры России и Китая. В делегацию также вошли представители СМИ из Улан-Удэ и Читы.

Как рассказали КП-Иркутск в городской администрации, визит был организован для обмена опытом между журналистами Сибири, Дальнего Востока и Китая. В рамках программы участники посетили редакцию газеты во Внутренней Монголии (Хух-Хото) и ознакомились с работой местной телерадиокомпании.

— Иркутск и Китай связывают многолетние дружеские отношения. У нас три города-побратима в КНР. В августе этого года Иркутск подписал соглашение об установлении дружественных отношений с Маньчжурией, — сказала начальник управления по информационной политике аппарата администрации Иркутска Валерия Деева.

Журналисты также приняли участие в Форуме Лянчжу в Ханчжоу, где встретились с коллегами из 60 стран. Форум собрал более 400 участников.