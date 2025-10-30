Лунный календарь на ноябрь 2025: Когда будут благоприятные дни и сколько опасных дат в месяце

Лунный календарь поможет понять многое об этом мире. Причём в разных сферах. Даже совсем неожиданных для обывателя. Например, если живёте по лунному календарю и точно знаете, когда какая фаза, можете смело выходить в море. Благодаря ему вы теперь также осведомлены о том, когда будут приливы, а когда — отливы. Но это чистая физика, гравитационный механизм. А что насчёт механизма эзотерического, как жить по лунному календарю и как Луна влияет на самочувствие и причёски, расскажем в материале.