Когда будет Дмитриевская родительская суббота в 2025 году и как правильно провести этот день

Установление этой поминальной субботы восходит к временам князя Дмитрия Донского и победы на Куликовом поле в 1380 году. По преданию, возвращаясь с битвы, князь посетил Троице-Сергиеву лавру, где игумен Сергий Радонежский благословил его установить ежегодное поминовение павших воинов. Князь, который и сам был крещен в честь святого Димитрия, назначил этот поминальный день на субботу перед днем своего небесного покровителя.