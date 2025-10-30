Кругом трещат по телефону и громкой связи ??— когда это уже кончится?

Среди мигрантов ситуация еще хуже: раньше хоть кто-то ассимилировался, а теперь они вообще на русском не говорят ​​— даже на работе в магазине болтают днями с родней в мессенджерах. Это же вообще готовые дикари будут через пять лет, которые не смогут нас понимать. Я видела учительницу, в чьем классе семиклассник не знал русского. Четыре года в России. Спрашивает учительница: ты когда домой приходишь, что делаешь? Ответ: мы садимся на диван и звоним бабушке. Потом тете, потом другой тете. И так до самого сна: ни уроков, ни русского языка. Чистый лист получается. Полностью автономное существование. Без телефонов они бы хоть с нами общались.