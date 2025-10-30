Ричмонд
Украина выпустила почти 200 беспилотников по России

Дежурные силы ПВО нейтрализовали 170 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России. Вражеские дроны были перехвачены над российскими регионами. Большая часть удара ВСУ взяло на себя приграничье.

