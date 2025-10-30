Ученые озадачены траекторией межзвездного объекта 3I/ATLAS, пролетающего через Солнечную систему.
Как сообщил в своем блоге астрофизик из Гарварда Ави Леб, 3I/ATLAS выбрал странную траекторию для осуществления маневра Оберта. Наблюдать его с Земли в это подходящее время невозможно, поэтому возникает вопрос, была ли его траектория рассчитана внеземным разумом.
Ученый отмечает, что межзвездный объект уже прошел половину пути своего путешествия по Солнечной системе, однако его новая траектория обостряет вопрос о его внеземном происхождении.
По расчетам Леба, 3I/ATLAS достигнет ближайшего к Земле расстояния в 267 млн км 19 декабря 2025 года. «Будет ли 3I/ATLAS отправлять мини-зонды к Земле в качестве рождественских подарков человечеству?» — задается он вопросом.
Ранее Леб сообщал, что 3I/ATLAS уже на следующей неделе может осуществить гравитационный маневр Оберта.
Ученые заметили 3I/ATLAS 1 июля. Позднее было установлено, что это комета из другой звездной системы. Леб отмечал, что межзвездный объект может быть инопланетным кораблем.
