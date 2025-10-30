Омскому пенсионеру вернули 100 тысяч рублей, украденных мошенниками

Прокуратура Азовского немецкого национального района Омской области добилась возврата 100 тысяч рублей 79-летнему местному жителю — жертве телефонных аферистов. Мужчина перевел преступникам почти 3 млн рублей после звонков с предложением вернуть налоговый вычет за покупку медикаментов. Об этом ведомство сообщило 30 октября.
Мошенники действовали с ноября 2024 года по февраль 2025-го. Они вошли в доверие пенсионера и убедили его переводить деньги через систему быстрых платежей на банковские карты различных лиц. Предлог — возврат 13 процентов налога за приобретенные лекарства. После того, как омич потерял крупную сумму, было возбуждено головное дело.
В ходе расследования полиция установила владельца одного из счетов, куда поступили 100 тысяч рублей от потерпевшего. Дропером оказался житель города Колпашево Томской области, пояснивший, что полученные средства перевел своему знакомому.
Райпрокуратура подала иск о взыскании неосновательного обогащения, требования были полностью удовлетворены. По состоянию на 30 октября судебное решение уже исполнено, пенсионер получил обратно свои накопления.
