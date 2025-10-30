Омскому пенсионеру вернули 100 тысяч рублей, украденных мошенниками

Мошенники действовали с ноября 2024 года по февраль 2025-го. Они вошли в доверие пенсионера и убедили его переводить деньги через систему быстрых платежей на банковские карты различных лиц. Предлог — возврат 13 процентов налога за приобретенные лекарства. После того, как омич потерял крупную сумму, было возбуждено головное дело.