Поволжский маньяк Тагиров снова обжаловал пожизненное за убийства 31 бабушки

Поволжский маньяк Радик Тагиров, осуждённый на пожизненное за убийства пожилых женщин, подал кассационную жалобу в Верховный суд РФ. Документ поступил 27 октября, дата рассмотрения пока не назначена.

Тагиров уже пытался обжаловать приговор, заявляя о «непричастности» к преступлениям. Однако Верховный суд Татарстана в марте 2024 года признал его виновным в 31 убийстве, трёх покушениях и 34 разбойных нападениях. В декабре апелляция оставила приговор без изменений.

Тагирова задержали в декабре 2020 года по подозрению в причастности к убийствам нескольких десятков пенсионерок с 2011 года. Преступления совершались в соседствующих с Татарстаном регионах. Следствие выяснило метод действий убийцы: он под видом коммунального работника проникал в квартиры одиноких пенсионерок, после чего нападал на них и душил. Примечательно, что Тагиров почти сразу же после ареста дал признательные показания во всех злодеяниях. Однако сегодня почему-то решил пойти на попятную. В феврале прокурор запросил для него пожизненный срок.

