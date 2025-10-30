Поволжский маньяк Тагиров снова обжаловал пожизненное за убийства 31 бабушки

Тагирова задержали в декабре 2020 года по подозрению в причастности к убийствам нескольких десятков пенсионерок с 2011 года. Преступления совершались в соседствующих с Татарстаном регионах. Следствие выяснило метод действий убийцы: он под видом коммунального работника проникал в квартиры одиноких пенсионерок, после чего нападал на них и душил. Примечательно, что Тагиров почти сразу же после ареста дал признательные показания во всех злодеяниях. Однако сегодня почему-то решил пойти на попятную. В феврале прокурор запросил для него пожизненный срок.