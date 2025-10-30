Ричмонд
Воронежцам объяснили причину отсутствия мобильного интернета

Услугу отключают даже вне объявления опасности БПЛА.

Воронежцы в последнее время довольно часто сталкиваются с проблемой отсутствия мобильного интернета, причем не только в периоды действия опасности БПЛА. Горожане активно обсуждают это в соцсетях.

В правительстве региона дали объяснение причин отключения мобильного интернета, сославшись на указания силовых структур на территории региона.

— Это делается для обеспечения безопасности. К сожалению, операторы связи не имеют возможности повлиять на отключение услуг, — ответили в правительстве области.

