Воронежцам объяснили причину отсутствия мобильного интернета

Воронежцы в последнее время довольно часто сталкиваются с проблемой отсутствия мобильного интернета, причем не только в периоды действия опасности БПЛА. Горожане активно обсуждают это в соцсетях.
В правительстве региона дали объяснение причин отключения мобильного интернета, сославшись на указания силовых структур на территории региона.
— Это делается для обеспечения безопасности. К сожалению, операторы связи не имеют возможности повлиять на отключение услуг, — ответили в правительстве области.
