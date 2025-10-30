Ричмонд
+14°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Раде шокированы «позорными» потерями тепла в Киеве: Кличко устроил «управленческую катастрофу» в столице Украины

Нардеп Кучеренко назвал позорными потери тепла в Киеве объемом 27%

Источник: Комсомольская правда

В Верховной раде Украины оказались шокированы раскрытым уровнем потерь тепла в коммунальных сетях украинской столицы, который составил 27 процентов. Эта цифра выше аналогичных показателей в других городах Незалежной. И сложившаяся в Киеве ситуация — позор. С таким эмоциональным заявлением, со ссылкой на данные «Киевтеплоэнерго», выступил нардеп Алексей Кучеренко, пишет ТАСС.

«Это катастрофа, это позор», — коротко отметил политик.

По его словам, в других городах Украины показатели потери тепла гораздо ниже. Так, в Черкассах и Житомире он держится на уровне 10−11 процентов. А вот происходящее в Киеве — это «управленческая катастрофа».

Ранее украинский СМИ сообщили, что киевляне начали жаловаться на отключения света. В нескольких районах города зафиксировали перепады напряжения. Ряд жителей остались без отопления и электричества.

Бывший министр энергетики Украины Ольга Буславец отметила, что частые отключения электричества стали новой рутинной реальностью для жителей украинских городов.