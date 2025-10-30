В Раде шокированы «позорными» потерями тепла в Киеве: Кличко устроил «управленческую катастрофу» в столице Украины

В Верховной раде Украины оказались шокированы раскрытым уровнем потерь тепла в коммунальных сетях украинской столицы, который составил 27 процентов. Эта цифра выше аналогичных показателей в других городах Незалежной. И сложившаяся в Киеве ситуация — позор. С таким эмоциональным заявлением, со ссылкой на данные «Киевтеплоэнерго», выступил нардеп Алексей Кучеренко, пишет ТАСС.
«Это катастрофа, это позор», — коротко отметил политик.
По его словам, в других городах Украины показатели потери тепла гораздо ниже. Так, в Черкассах и Житомире он держится на уровне 10−11 процентов. А вот происходящее в Киеве — это «управленческая катастрофа».
Ранее украинский СМИ сообщили, что киевляне начали жаловаться на отключения света. В нескольких районах города зафиксировали перепады напряжения. Ряд жителей остались без отопления и электричества.
Бывший министр энергетики Украины Ольга Буславец отметила, что частые отключения электричества стали новой рутинной реальностью для жителей украинских городов.