В Андижане лишили прав водителей, которые устроили «автотанцы» на оживлённой трассе

На кадрах видно, как две «Нексия» синхронно болтаются из стороны в сторону на дороге, перекрывая движение остальным участникам. Всё происходило посреди транспортного потока, что создавало прямую угрозу для других водителей.
После публикации видео инспекторы дорожной службы оперативно установили личности участников «шоу». Оба автомобиля были отправлены на штрафстоянку, а в отношении водителей составлены протоколы по статье 128−10 Кодекса об административной ответственности (дорожное хулиганство).
На суде один из участников пояснил, что вся эта «выходка» произошла в день свадьбы их знакомого — машины ехали в составе свадебного кортежа.
«Если бы знали, что это запрещено, не делали бы такого. Остальным тоже советую не повторять подобное. Если простите нас за поступок и пойдёте навстречу, мы были бы благодарны,» — добавил он.
Тем не менее, суд назначил каждому нарушителю штраф в размере 25 базовых расчётных величин (10,3 млн сумов), а также лишил права управления транспортным средством на один год.