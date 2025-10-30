Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове 30 октября 2025: Молдаванку нашли мёртвой в гостинице в Италии — что случилось; почему человек может пролежать во дворе Кишинева весь день — никому до этого нет дела

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 30 октября 2025:

1. Молдаванку нашли мёртвой в гостинице в Италии: Установлено, что смерть настигла ее 10 дней назад — все это время тело находилось в номере.

2. Равнодушие граждан — форма протеста против безразличия нынешних властей Молдовы: Тело человека может пролежать во дворе Кишинева целый день — никому до этого нет дела.

3. В то время, как президент Санду приглашает европейцев посмотреть на нищету в Молдове, в престижном израильском издании выходит статья о красотах Сорок: И это несмотря на то, что госструктуры просто «отшивали» журналиста.

4. Взрыв в Кишиневе прогремел в многоэтажке на Албишоаре: жильцов эвакуировали, один пострадавший — в больнице.

5. Долго не заморачивались: Программа нового правительства Молдовы на 82 процента — копия предвыборного манифеста PAS.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Чем больше власть печется о безопасности, тем кошмарнее жить: Почему за 4 года Молдова вошла в топ самых опасных стран Европы.

Молдова при власти ПАС стала одной из самых опасных стран Европы (далее…).

Между Ямайкой и Ганой: Уровень коррупции и преступности в Молдове зашкаливает, а полиция охотится на мифических «агентов Кремля».

По уровню коррупции в мире Молдова заняла 43 место — между Ямайкой и африканской Ганой (далее…).

Евроинтеграция с железным занавесом: Граждан Молдовы с трудом пускают в страны ЕС, на границах особо тщательно обыскивают и оскорбляют.

Граждан Молдовы имеющие только молдавский паспорт, уже сейчас подвергают жесткой проверке на любой границе ЕС (далее…).