Топ-5 главных новостей в Молдове 30 октября 2025: Молдаванку нашли мёртвой в гостинице в Италии — что случилось; почему человек может пролежать во дворе Кишинева весь день — никому до этого нет дела

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 30 октября 2025:
1. Молдаванку нашли мёртвой в гостинице в Италии: Установлено, что смерть настигла ее 10 дней назад — все это время тело находилось в номере.
2. Равнодушие граждан — форма протеста против безразличия нынешних властей Молдовы: Тело человека может пролежать во дворе Кишинева целый день — никому до этого нет дела.
3. В то время, как президент Санду приглашает европейцев посмотреть на нищету в Молдове, в престижном израильском издании выходит статья о красотах Сорок: И это несмотря на то, что госструктуры просто «отшивали» журналиста.
4. Взрыв в Кишиневе прогремел в многоэтажке на Албишоаре: жильцов эвакуировали, один пострадавший — в больнице.
5. Долго не заморачивались: Программа нового правительства Молдовы на 82 процента — копия предвыборного манифеста PAS.
