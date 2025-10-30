Ричмонд
Гендиректор «Белавиа» высказался о покупке самолетов производства России

Гендиректор «Белавиа» Чергинец высказался о покупке самолетов производства России.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный директор «Белавиа» Игорь Чергинец высказался о покупке самолетов производства России. Игорь Чергинец отметил, что расширение флота самолетов является стратегическим процессом для белорусского авиаперевозчика. В конце 2024 года флот «Белавиа» расширился дальнемагистральными самолетами. В настоящее время проводится их капитальный ремонт, два из них уже в строю.

Сейчас «Белавиа» выполняет регулярные рейсы в 12 стран и 22 аэропорта. Работа по обновлению и расширения парка воздушных судов не прекращается, рассматриваются как самолеты российского, так и западного производства.

— Подписан предварительный меморандум по взаимной работе с Объединенной авиастроительной корпорацией по самолетам МС-21 и Superjet. Ждем их выпуска, — приводят слова Чергинца «Минск-Новости».

Игорь Чергинец отметил, что испытания и сертификация российских самолетов должны завершиться в 2026—2027 годах.

— Тогда мы приступим к изучению вопроса приобретения этих самолетов: по какой цене, куда они смогут летать, с какими характеристиками, — констатировал глава «Белавиа».

