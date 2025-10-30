Гендиректор «Белавиа» высказался о покупке самолетов производства России

Генеральный директор «Белавиа» Игорь Чергинец высказался о покупке самолетов производства России. Игорь Чергинец отметил, что расширение флота самолетов является стратегическим процессом для белорусского авиаперевозчика. В конце 2024 года флот «Белавиа» расширился дальнемагистральными самолетами. В настоящее время проводится их капитальный ремонт, два из них уже в строю.