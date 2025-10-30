Рабочий день в субботу, 1 ноября, будет сокращен на час

Рабочий день в субботу, 1 ноября, будет сокращен на один час для работников с пятидневной рабочей неделей, так как этот день считается предпраздничным. Об этом напомнила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская, ее слова приводит РИА Новости.