Ричмонд
+17°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рабочий день в субботу, 1 ноября, будет сокращен на час

Рабочий день в субботу, 1 ноября, будет сокращен на один час для работников с пятидневной рабочей неделей, так как этот день считается предпраздничным. Об этом напомнила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская, ее слова приводит РИА Новости.

Источник: ИА Татар-информ

Она пояснила, что сокращение связано с переносом выходного дня с субботы на понедельник, 3 ноября. Согласно законодательству, рабочий день, предшествующий празднику, должен быть короче на один час.

По словам эксперта, в начале ноября россиян ожидает короткая трехдневная рабочая неделя — с 5 по 7 ноября. Понедельник, 3 ноября, станет выходным из-за переноса, а вторник, 4 ноября, будет нерабочим в связи с празднованием Дня народного единства, а 6 ноября в Татарстане — из-за празднования Дня конституции РТ.