Рабочий день в субботу, 1 ноября, будет сокращен на час

Она пояснила, что сокращение связано с переносом выходного дня с субботы на понедельник, 3 ноября. Согласно законодательству, рабочий день, предшествующий празднику, должен быть короче на один час.
По словам эксперта, в начале ноября россиян ожидает короткая трехдневная рабочая неделя — с 5 по 7 ноября. Понедельник, 3 ноября, станет выходным из-за переноса, а вторник, 4 ноября, будет нерабочим в связи с празднованием Дня народного единства, а 6 ноября в Татарстане — из-за празднования Дня конституции РТ.