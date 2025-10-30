Брата Ивана Дорна разыскивают в России за долги

Илья живёт в Уфе, где владеет танцевальной студией по обучению хип-хопу. Стоимость занятий начинается от 8,5 тысячи рублей. В беседе он подчеркнул, что не поддерживает связь с известным родственником и даже сменил фамилию в соцсетях. При этом раньше он участвовал в проекте «Танцы», и Иван Дорн тогда публично поддерживал его.