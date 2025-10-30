Ричмонд
Брата Ивана Дорна разыскивают в России за долги

В Башкирии судебные приставы объявили в розыск двоюродного брата певца Ивана Дорна — Илью Дорна. По данным SHOT, он более года не оплачивает коммунальные услуги за свою квартиру в Бирске и накопил долг около 74,3 тысячи рублей.

Источник: Life.ru

Илья живёт в Уфе, где владеет танцевальной студией по обучению хип-хопу. Стоимость занятий начинается от 8,5 тысячи рублей. В беседе он подчеркнул, что не поддерживает связь с известным родственником и даже сменил фамилию в соцсетях. При этом раньше он участвовал в проекте «Танцы», и Иван Дорн тогда публично поддерживал его.

Также сообщается, что двоюродная сестра Ивана Дорна, Мария, проживающая в России, открыто поддерживает СВО и помогает военным.

Ранее сообщалось, что стилиста Николая Овечкина разыскивают судебные приставы из-за долга в размере 2,5 миллиона рублей. ООО «Зебра Хиро», рекламное агентство, обратилось в суд с иском к Овечкину, требуя взыскать основной долг, проценты за пользование денежными средствами и возмещение судебных расходов. Суд удовлетворил требования агентства, однако стилист не явился на заседание.

