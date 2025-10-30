Россиянам назвали главные угрозы при оплате картой

Стало известно, какие угрозы таятся за обычной оплатой картой. Как простыми мерами предосторожности сохранить свои средства в безопасности, объяснила эксперт.
Основные угрозы при оплате банковской картой — это кибератаки и технические риски. Об этом предупредила финансист Мери Валишвили.
По её словам, киберугрозы — это фишинг и вишинг. Когда жертву обманом заставляют добровольно отдать данные карты через фальшивые ссылки, сайты или по телефону.
Технические риски (кардинг) — это когда преступники с помощью специальных накладок на банкоматы считывают и копируют информацию с вашей карты.
Чтобы защитить свои деньги, следуйте простым правилам: никому и никогда не сообщайте данные карты и коды. Даже если звонящий представляется сотрудником банка.
Не переходите по подозрительным ссылкам. Всегда проверяйте адрес сайта — у настоящих сайтов в строке браузера есть значок замка.
Пользуясь банкоматом, осмотрите его: нет ли лишних деталей на клавиатуре. Лучше выбирать банкоматы внутри отделений банка, а не в людных местах.
Для покупок в интернете заведите отдельную карту и пополняйте её только на нужную сумму. Также запретите браузеру запоминать данные карты — это дополнительная защита, передает советы эксперта «Прайм».