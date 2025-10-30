Межзвездный объект 3I/ATLAS поставил ученых в тупик: его маневр породил неожиданные вопросы

Астрофизик из Гарварда Ави Леб в своем блоге сообщил, что для выполнения маневра Оберта межзвездный объект 3I/ATLAS следует по необычной траектории. Ученый отметил, что сейчас наблюдать за объектом с Земли невозможно, что порождает вопрос о возможном расчете его пути внеземным разумом.
По словам Леба, межзвездный объект уже преодолел половину пути через Солнечную систему, однако новый маршрут вновь поднял дискуссию о его происхождении. Ученый пояснил, что фундаментальный вопрос заключается в том, не является ли 3I/ATLAS подобием «троянского коня», который внешне напоминает обычную комету, но может нести внутри себя потенциальную опасность.
Согласно расчетам исследователя, 19 декабря 2025 года объект 3I/ATLAS достигнет точки максимального сближения с Землей. Если в этот момент он будет следовать чисто гравитационной траектории, это может помочь прояснить природу его происхождения.
«Будет ли 3I/ATLAS отправлять мини-зонды к Земле в качестве рождественских подарков человечеству?» — в шутку поинтересовался Леб.
Межзвездную комету 3I/ATLAS открыли 1 июля с помощью автоматизированной сети телескопов Atlas, которую создали в НАСА для отслеживания потенциально опасных околоземных астероидов и других малых небесных тел.