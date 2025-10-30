В РАН заявили о возможности 10-балльных землетрясений на Камчатке

«Дополнительным разрушительным фактором при таких событиях является “разжижение грунтов”, которое приводит к потере устойчивости объектов инфраструктуры. Самым эффективным решением данной задачи, конечно, должен стать законодательный переход на малоэтажное (2−3 этажа) строительство с применением новейших технологий и проведением высокотехнологичных вибротестирований проектируемых зданий. Сейчас города на полуострове спроектированы и застраиваются так, что микрорайоны состоят из десятков многоэтажек с узкими проездами и отсутствием свободных от строений зон», — отметил Озеров.