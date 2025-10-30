В РАН заявили о возможности 10-балльных землетрясений на Камчатке

Отдельные районы Камчатки — города Петропавловск-Камчатский, Елизово, Вилючинск — находятся в зоне воздействия землетрясений силой до 10 баллов. Это, как заявил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров на заседании общественного совета при Минстрое РФ, установили в результате современных исследований.
«Дополнительным разрушительным фактором при таких событиях является “разжижение грунтов”, которое приводит к потере устойчивости объектов инфраструктуры. Самым эффективным решением данной задачи, конечно, должен стать законодательный переход на малоэтажное (2−3 этажа) строительство с применением новейших технологий и проведением высокотехнологичных вибротестирований проектируемых зданий. Сейчас города на полуострове спроектированы и застраиваются так, что микрорайоны состоят из десятков многоэтажек с узкими проездами и отсутствием свободных от строений зон», — отметил Озеров.
К слову, во вторник, 28 октября, у берегов Камчатки произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 5,0, после чего было зафиксировано еще шесть афтершоков магнитудой до 4,8.