Ричмонд
+14°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Могут снова отключить в любой момент»: тюменцам временно вернули мобильный интернет

Тюменцы снова могут пользоваться мобильным интернетом, но возможны повторные отключения. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил заместитель губернатора Тюменской области Станислав Логинов.

Мобильный интернет в Тюмени снова доступен.

Тюменцы снова могут пользоваться мобильным интернетом, но возможны повторные отключения. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил заместитель губернатора Тюменской области Станислав Логинов.

«Временные ограничения мобильного интернета сняты федеральными органами безопасности после 14:00 29 октября, но в любой момент их могут вернуть в целях безопасности населения», — прокомментировал Станислав Логинов.

Замгубернатора рекомендовал жителям города быть готовыми к возможным повторным ограничениям. Ранее тюменцы заметили, что в большинстве микрорайонов города снова работает интернет без перебоев. По словам горожан, проблемы исчезли в Тарманах, КПД, на Мысу и на Доме обороны.