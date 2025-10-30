«Могут снова отключить в любой момент»: тюменцам временно вернули мобильный интернет

Мобильный интернет в Тюмени снова доступен.
Тюменцы снова могут пользоваться мобильным интернетом, но возможны повторные отключения. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил заместитель губернатора Тюменской области Станислав Логинов.
«Временные ограничения мобильного интернета сняты федеральными органами безопасности после 14:00 29 октября, но в любой момент их могут вернуть в целях безопасности населения», — прокомментировал Станислав Логинов.
Замгубернатора рекомендовал жителям города быть готовыми к возможным повторным ограничениям. Ранее тюменцы заметили, что в большинстве микрорайонов города снова работает интернет без перебоев. По словам горожан, проблемы исчезли в Тарманах, КПД, на Мысу и на Доме обороны.