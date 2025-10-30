«Могут снова отключить в любой момент»: тюменцам временно вернули мобильный интернет

Замгубернатора рекомендовал жителям города быть готовыми к возможным повторным ограничениям. Ранее тюменцы заметили, что в большинстве микрорайонов города снова работает интернет без перебоев. По словам горожан, проблемы исчезли в Тарманах, КПД, на Мысу и на Доме обороны.