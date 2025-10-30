В старейшем дендрарии Екатеринбурга появились плоды масштабной реконструкции. Фото

«Дендропарк на Первомайской заиграл новыми красками благодаря долгожданному освещению. Теперь, когда солнце скрывается за горизонтом, парк не погружается в темноту, а мягко освещается теплым, приветливым светом, словно обнимая каждого гостя», — говорится в сообщении. Теперь в прогулочной зоне подсвечены аллеи, деревья и места для отдыха.