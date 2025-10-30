Очередной участок недостроенного ЖК «Московский» в Уфе выставили на торги

Фонд развития территорий выставил на продажу земельный участок с недостроенным домом в жилом комплексе «Московский» в Уфе. Объект расположен на улице Сун-Ят-Сена, сообщает издание «РБК Уфа».
Начальная цена лота составляет 341 миллион рублей. Торги назначены на конец следующего месяца — 28 ноября. Площадь земельного участка — 0,66 гектара. Строящаяся высотка площадью 16,8 тысячи квадратных метров не стоит на кадастровом учете. По первоначальному проекту здание должно было вместить 234 квартиры.
Недостроенный объект возводила компания «Зеленая Роща», входящая в группу «Госстрой» экс-депутата уфимского горсовета Кирилла Бадикова. Все четыре компании группы «Госстрой», занимавшиеся строительством в ЖК «Московский», были признаны банкротами.
Ранее ФРТ уже продал два участка в этом жилом комплексе: участок с долгостроем компании «Литер 4» был приобретен СЗ «Новое время — 4» за 490,3 миллиона рублей, а дом «Городских проектов» купило СЗ «Новое время-3» за 770 миллионов рублей.
Права дольщиков ЖК «Московский» были восстановлены с помощью механизмов Фонд развития территорий, всем покупателям квартир выплатили компенсации.
