В Москве начался чемпионат «Абилимпикс»

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Инклюзивный чемпионат «Абилимпикс» начался в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«С 30 октября по 2 ноября в столице пройдет Национальный чемпионат профессионального мастерства “Абилимпикс”. На протяжении 11 лет он помогает людям с особенностями здоровья развивать необходимые компетенции, знакомиться с ведущими работодателями и уверенно строить карьеру. В этом году событие объединило более тысячи участников из разных регионов России и других стран», — говорится в сообщении.
Отмечается, что соревнования традиционно проводятся среди школьников в возрасте от 14 лет, студентов и специалистов. Кроме того, столицу на чемпионате представит 151 профессионал в разных сферах, а также пять участников специальной военной операции.
Подчеркивается, что впервые в рамках чемпионата пройдет финал конкурса профмастерства среди участников СВО, ветераны выступят в 15 профессиональных компетенциях, среди которых «Веб-разработка (программирование)», «Сборка-разборка электронного оборудования», «Оператор беспилотного летательного аппарата», «Сварочные технологии», «Ремонт автомобилей», «Массажист» и другие.
В числе конкурсантов участники Фестиваля возможностей — состязаний по профессиональному мастерству среди людей с тяжелыми и множественными нарушениями развития, они покажут свои навыки в декорировании, шитье, рисовании, работе по дереву и коже, кулинарии.
Кроме того, одно из центральных мест на «Абилимпиксе» займет стенд города Москвы — это уникальный карьерный маршрут, разработанный городской службой занятости, он поможет посетителям составить индивидуальный профессиональный трек в комфортной и максимально адаптированной среде. На стенде можно пройти профориентационное тестирование и получить персональную карьерную консультацию, испытать на себе востребованные профессии в VR-симуляторе, составить портфолио и резюме с помощью HR-капсулы и искусственного интеллекта, а также пообщаться с ведущими работодателями.