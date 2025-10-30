В Москве начался чемпионат «Абилимпикс»

Кроме того, одно из центральных мест на «Абилимпиксе» займет стенд города Москвы — это уникальный карьерный маршрут, разработанный городской службой занятости, он поможет посетителям составить индивидуальный профессиональный трек в комфортной и максимально адаптированной среде. На стенде можно пройти профориентационное тестирование и получить персональную карьерную консультацию, испытать на себе востребованные профессии в VR-симуляторе, составить портфолио и резюме с помощью HR-капсулы и искусственного интеллекта, а также пообщаться с ведущими работодателями.