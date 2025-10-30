Ричмонд
СМИ: ВС РФ нанесли ночью массированный удар по Украине

Российская армия нанесла ночью 30 октября массированный удар по Украине. Об этом сообщают украинские СМИ.

Российская армия нанесла ночью 30 октября массированный удар по Украине. Об этом сообщают украинские СМИ.

Уточняется, что военные и энергетические объекты атаковали около сотни БПЛА «Герань-2», а также десятки «Кинжалов» и «Калибров». На территории всей страны объявили воздушную тревогу.

Мощные взрывы были слышны во Львове и пригородных населенных пунктах: в городе наблюдались перебои с электричеством.

Также атаке «кинжалом» подверглась Ладыжинская ТЭС в Винницкой области. Проблемы с электроснабжением наблюдались и в Киеве.

Энергетические объекты попали под удар в Запорожье, в некоторых местах начался пожар. Задержки на нескольких маршрутах поездов из-за ракетной атаки наблюдаются в Николаевской области. Также были слышны взрывы в Монастырище Черкасской области, Бахмаче Черниговской области и в Павлограде Днепропетровской области.

Местные жители сообщали об атаке на Бурштынскую ТЭЦ в Ивано-Франковской области. Крылатые ракеты ударили по Белой Церкви, городе, расположенном около Киева и Хмельницкой области, передает Telegram-канал Shot.

Официального подтверждения от Минобороны РФ пока не поступало.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВС России нанесли удары по объектам энергетики и подвижному железнодорожному составу, в котором перевозили вооружения и военную технику. Кроме того, российская армия атаковала цеха по производству украинских дронов-беспилотников дальнего действия и места их запуска.

