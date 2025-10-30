СМИ: ВС РФ нанесли ночью массированный удар по Украине

Российская армия нанесла ночью 30 октября массированный удар по Украине. Об этом сообщают украинские СМИ.
Уточняется, что военные и энергетические объекты атаковали около сотни БПЛА «Герань-2», а также десятки «Кинжалов» и «Калибров». На территории всей страны объявили воздушную тревогу.
Мощные взрывы были слышны во Львове и пригородных населенных пунктах: в городе наблюдались перебои с электричеством.
Также атаке «кинжалом» подверглась Ладыжинская ТЭС в Винницкой области. Проблемы с электроснабжением наблюдались и в Киеве.
Энергетические объекты попали под удар в Запорожье, в некоторых местах начался пожар. Задержки на нескольких маршрутах поездов из-за ракетной атаки наблюдаются в Николаевской области. Также были слышны взрывы в Монастырище Черкасской области, Бахмаче Черниговской области и в Павлограде Днепропетровской области.
Местные жители сообщали об атаке на Бурштынскую ТЭЦ в Ивано-Франковской области. Крылатые ракеты ударили по Белой Церкви, городе, расположенном около Киева и Хмельницкой области, передает Telegram-канал Shot.
Официального подтверждения от Минобороны РФ пока не поступало.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВС России нанесли удары по объектам энергетики и подвижному железнодорожному составу, в котором перевозили вооружения и военную технику. Кроме того, российская армия атаковала цеха по производству украинских дронов-беспилотников дальнего действия и места их запуска.