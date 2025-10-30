«Тысячи невинных жизней»: Артюхов призвал ямальцев беречь историческую правду

501-я стройка — неоконченная железная дорога, между Салехардом и Игаркой, которую возводили заключенные ГУЛАГа. По данным историков, на этом объекте погибли и были искалечены тысячи человек. Артюхов отметил, что сейчас важно беречь историческую правду, чтобы не допустить повторения трагических ошибок прошлого. По его словам, на Ямале чтят память сильных духом людей, а долг каждого — передавать истории жертв репрессий молодому поколению.