Банк России: В Ростовской области подняли стоимость обучения в вузах и колледжах

В Ростовской области выросла стоимость обучения в вузах и колледжах. Это следует из аналитики отделения Банка России по Донскому региону за сентябрь.
— Стоимость образовательных услуг увеличилась на 12,40% за последние 12 месяцев. Традиционное начало учебного года сопровождалось повышением цен сильнее обычного. Основной причиной роста стали увеличившиеся расходы на содержание помещений, — упоминается в отчете.
Также из аналитики следует, что годовая общая инфляция на Дону после четырех месяцев снижения снова показала рост. За сентябрь она составила 0,65% по сравнению с августом. Этот показатель превысил общероссийский уровень в 0,34%.
Также подорожал зарубежный отдых. Наибольший рост цен зафиксирован на путевки в страны Юго-Восточной Азии и ОАЭ. На стоимость поездок повлияло сезонное увеличение спроса и ослабление рубля. За год зарубежный туризм подорожал лишь на 0,18%.
В то же время санаторно-оздоровительные услуги стали дешевле. Снижение цен связано с предложением путевок на осенние месяцы, когда спрос традиционно ниже.
