В Самарской области снова начала расти заболеваемость коронавирусом

Среднеобластной показатель заболеваемости COVID-19 превышен в девяти местах Самарской области.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области начала ухудшаться ситуация с заболеваемостью COVID-19. По данным на 27 октября, число выявленных случаев коронавируса выросло. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Самарской области.

«По итогам 43 недели в регионе показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 23,8. Это на 2,2% выше, чем на прошлой неделе», — рассказали в пресс-службе.

Среднеобластной показатель превышен на девяти административных территориях. Больше всего заболевших наблюдается в Елховском и Безенчукском районах, а также Тольятти. А заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 11,8% в Самарской области. За неделю заболели 8523 человека.

По результатам лабораторного мониторинга, помимо COVID-19 в регионе циркулируют в парагрипп, аденовирусы, РС-вирусы, бокавирусы, метапневмовирусы, риновирусы.