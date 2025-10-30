В Самарской области снова начала расти заболеваемость коронавирусом

Среднеобластной показатель превышен на девяти административных территориях. Больше всего заболевших наблюдается в Елховском и Безенчукском районах, а также Тольятти. А заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 11,8% в Самарской области. За неделю заболели 8523 человека.