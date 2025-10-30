В России появился ГОСТ на арктический хлеб с клюквой и мхом

ГОСТ на хлеб «Арктический», разработанный в НИИХП, вступит в силу в мае 2026 года. Он предусматривает обязательные требования к показателям качества хлеба, рецептурам и способам его производства. Хлеб «Арктический» вырабатывается из смеси ржаной и пшеничной муки, сушеной клюквы, исландской цетрарии (мха). Исследования пищевой ценности хлеба показали, что он является источником белка, фосфора, магния, железа и характеризуется высоким содержанием пищевых волокон и витамина Е.