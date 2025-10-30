Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация приостановила работу пяти аэропортов в России

Запрет на работу воздушных гаваней принят для обеспечения безопасности перелетов.

Источник: Комсомольская правда

В аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса и Нижнекамска временно не принимают и не отправляют самолеты для обеспечения безопасности полетов. Об этом утром в четверг, 30 октября, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Владикавказ (Беслан). Грозный (Северный). Магас. Нижнекамск (Бегишево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщил представитель Росавиации Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что запрет на работу воздушных гаваней принят для обеспечения безопасности перелетов. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта в приоритетном порядке примут все необходимые меры.

Позже ограничения ввели и в аэропорту Ижевска.

Напомним, в ночь на среду, 29 октября, на прием и выпуск рейсов не работали не менее десяти аэропортов. В их числе воздушные гавани Волгограда, Владикавказа, Геленджика, Грозного, Казани, Калуги, Краснодара, Ульяновска и Чебоксар.