Росавиация приостановила работу пяти аэропортов в России

В аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса и Нижнекамска временно не принимают и не отправляют самолеты для обеспечения безопасности полетов. Об этом утром в четверг, 30 октября, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт Владикавказ (Беслан). Грозный (Северный). Магас. Нижнекамск (Бегишево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщил представитель Росавиации Telegram-канале.
В заявлении уточняется, что запрет на работу воздушных гаваней принят для обеспечения безопасности перелетов. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта в приоритетном порядке примут все необходимые меры.
Позже ограничения ввели и в аэропорту Ижевска.
Напомним, в ночь на среду, 29 октября, на прием и выпуск рейсов не работали не менее десяти аэропортов. В их числе воздушные гавани Волгограда, Владикавказа, Геленджика, Грозного, Казани, Калуги, Краснодара, Ульяновска и Чебоксар.