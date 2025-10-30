Живущего в РФ брата Ивана Дорна ищут приставы

Двоюродный брат украинского певца Ивана Дорна разыскивается судебными приставами. Как выяснил SHOT, Илья Дорн, проживающий в Башкирии, накопил задолженность за коммунальные услуги.
По имеющимся сведениям, брат музыканта задолжал управляющей компании более 74 тысяч рублей. Долг образовался за квартиру в городе Бирске, площадью 33 квадратных метра. Илья не платил за жилье больше года, что и вынудило ФССП объявить его в розыск.
При этом мужчина в настоящее время живет в Уфе, где владеет собственной танцевальной студией. По данным SHOT, Илья Дорн преподает детям хип-хоп, стоимость занятий начинается от 8,5 тысячи рублей.
