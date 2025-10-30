Индийская криминалистка помогла сообщникам взорвать квартиру с телом бывшего

21-летняя Амрита Чаухан вступила в отношения с 32-летним Рамкешем Миной в мае 2025 года. Они познакомились во время собеседования, когда девушка устраивалась на работу. Они провели вместе несколько месяцев, когда в конце лета в жизнь Чаухан вернулся ее экс-бойфренд Сумит Кашьяп. Тогда девушка вернулась к бывшему.