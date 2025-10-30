Индийская криминалистка помогла сообщникам взорвать квартиру с телом бывшего

В Индии выпускница курсов судебной экспертизы использовала свои знания и помогла сообщникам взорвать квартиру с телом бывшего бойфренда. Об этом пишет The Times of India.
21-летняя Амрита Чаухан вступила в отношения с 32-летним Рамкешем Миной в мае 2025 года. Они познакомились во время собеседования, когда девушка устраивалась на работу. Они провели вместе несколько месяцев, когда в конце лета в жизнь Чаухан вернулся ее экс-бойфренд Сумит Кашьяп. Тогда девушка вернулась к бывшему.
Мина начал шантажировать девушку в попытках вернуть ее внимание. Чаухан потребовала удалить все материалы, которые он собирался распространить. Когда бывший бойфренд продолжил ее преследовать, девушка со своим возлюбленным и его другом решила инсценировать ограбление и украсть диск с компроматом.
Чаухан приехала к Мине в гости, ей удалось связать его. В этот момент в квартиру ворвались ее сообщники: они стали требовать жесткий диск с компроматом, и во время потасовки случайно задушили мужчину. Тогда криминалистка предложила избавиться от тела с помощью знаний, полученных в ходе учебы.
Преступники открыли в квартире газ и оставили рядом открытый огонь. Спустя некоторое время в квартире прогремел взрыв. Правоохранители отследили преступников по камерам и задержали их. Всех троих арестовали — злоумышленники пытаются свалить ответственность за смерть мужчины друг на друга, передает газета.
В апреле текущего года житель Якутии вонзил нож в горло любовника своей возлюбленной, которого он увидел с ней в квартире многоэтажного жилого комплекса в таиландском курортном городе Паттайя. Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего, однако спасти его не удалось.
Другой случай произошел в Южно-Сахалинске, где женщина на почве ревности облила своего сожителя ацетоном и подожгла его.