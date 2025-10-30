«Дикость!»: представитель Газманова не подтвердила слухи о болезни певца

Представитель народного артиста РФ Олега Газманова назвала дикостью слухи о проблемах со здоровьем певца.
Ранее сообщалось, что врачи запретили 74-летнему артисту делать сальто и шпагат из-за болей в пояснице и ноге. По данным источников, у Газманова выявили коксартроз — разрушение хрящевой ткани тазобедренного сустава.
Бывшему мастеру спорта по гимнастике якобы рекомендовали отказаться от активных номеров. Специалисты считают, что физические нагрузки спровоцировали обострение болезни. В тяжелой форме заболевание может привести к потере подвижности.
Однако представитель певца категорически опровергла эту информацию, назвав их дикостью.
